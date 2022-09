Tsjechen Katerina Siniakova en Barbora Krejcikova winnen dubbelspel US Open

Katerina Siniakova en Barbora Krejcikova hebben zondag het dubbelspel gewonnen op het US Open. In de finale nam het Tsjechische duo in 2 uur en 10 minuten met 3-6, 7-5 en 6-1 de maat van de Amerikanen Caty McNally en Taylor Towsend.

Siniakova en Krejcikova, de nummers drie en zeven op de WTA-dubbelranking, vormden het derde reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows. Samen wonnen ze dit jaar ook al het Australian Open en Wimbledon (in een finale tegen Elise Mertens). Ook Roland-Garros 2018 en 2021 en Wimbledon 2018 hebben ze op hun palmares en vorig jaar kroonden ze zich in Tokio tot olympisch kampioen. Op het US Open waren ze in 2017 al eens runner up.

Maandag worden Siniakova en Krejcikova, allebei 26 jaar oud, de nummers een en twee op de dubbelranking. Elise Mertens, die in New York forfait gaf voor de tweede ronde, zakt van de tweede naar de derde stek. Kirsten Flipkens komt dankzij een kwartfinale op 42 de top vijftig binnen.