Belgen in het buitenland: Mertens pakt zege met Galatasaray, Theate en Rennes maken brandhout van Auxerre

Het was voor Dries Mertens zijn vijfde optreden bij Galatasaray, zijn derde in de basis. Hij wacht nog op een eerste goal of assist. De Rode Duivel kwam met de Turkse recordkampioen op bezoek bij Kasimpasa op achterstand na een goal van Bahoken (16.), maar dankzij treffers van Gomis (20.) en Akturkoglu (50. en 69.) ging de overwinning toch naar de bezoekers. De 2-3 van Ciftpinar (90.) kwam te laat. Mertens werd een kwartier voor tijd gewisseld. Bij Kasimpasa werd Mickaël Tirpan drie minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Galatasaray (13 ptn) komt door de zege op de vierde plaats in de tussenstand, op één punt van koploper Konyaspor. Kasimpasa telt als dertiende 6 punten.

Arthur Theate en Rennes draaiden zondag in eigen huis promovendus Auxerre door de gehaktmolen. Het werd 5-0. Sulemana (3.), Gouiri (60.), Terrier (68.) en invallers Fait (79.) en Abline (85.) zorgden voor de goals. Arthur Theate speelde de hele partij centraal achterin. Jérémy Doku ontbrak met een spierblessure. In de stand in Frankrijk is Rennes zesde, met 11 punten. Auxerre telt als veertiende 7 punten.

PSV pakt op de valreep de zege tegen RKC, Bakkali viert debuut

PSV heeft zondag op de zesde speeldag van de Eredivisie ternauwernood de drie punten thuisgehouden. De Eindhovenaren wonnen met 1-0 van RKC, door een penaltydoelpunt van sterspeler Cody Gakpo vijf minuten in blessuretijd.

Vijf Belgen maakten hun opwachting in het Philips Stadion. Bij PSV viel Yorbe Vertessen acht minuten voor tijd in. Bij RKC stonden verdedigers Shawn Adewoye, Dario Van den Buijs en Thierry Lutonda aan de aftrap. Zakaria Bakkali kwam tegen zijn ex-ploeg op het uur in het veld. Het was zijn eerste optreden voor de Waalwijkers. De flankaanvaller brak tussen 2013 en 2015 door bij PSV. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap van Anderlecht. Johan Bakayoko (PSV) en Sebbe Augustijns (RKC) bleven op de bank.

In de tussenstand in de Eredivisie is PSV tweede, met 15/18. RKC staat twaalfde met 6 punten.

In de Ligue 1 pakte Toulouse op de zevende speeldag de volle buit tegen Stade Reims (1-0). Bij de bezoekers kwam rechtsachter Maxime Busi na de rust tussen de lijnen. Thomas Foket ontbrak met een hamstringblessure. Bij Toulouse bleef Brecht Dejaegere op de bank. De Marokkaan Zakaria Aboukhlal (31.) zorgde voor het enige doelpunt van de partij. In de tussenstand is Toulouse elfde en Reims zestiende.

Straatsburg en Clermont scoren niet

Straatsburg-doelman Matz Sels heeft zondag zijn netten schoongehouden in het duel met het Clermont van Maximiliano Caufriez op de zevende speeldag in de Ligue 1. De eindstand was 0-0.

Straatsburg beëindigde de partij met een man minder na een tweede gele kaart voor Maxime Le Marchand in de 89e minuut. Bij Clermont zat Brandon Baiye de hele match op de bank.

Na zeven speeldagen is Straatsburg 15e in de stand met 5 punten. Clermont staat op de zevende stek met 10 punten.

Op de zesde speeldag in de Serie A speelde het Cremonese van Cyriel Dessers 1-1 gelijk bij Atalanta. Valeri (78.) bracht de bezoekers vier minuten na de openingsgoal van Demiral (74.) langszij. Dessers werd gewisseld na 83 minuten.

Atalanta moet na de puntendeling zijn koppositie afstaan in de Italiaanse competitie. Het telt net als leider Napoli 14 punten maar heeft een minder goed doelsaldo. Cremonese is 18e met 2 punten.

In de Eredivisie was een doelpunt van Bas Dost (ex-Club Brugge) in de 84e minuut voldoende voor een 1-0 zege van Utrecht tegen Vitesse. Othman Boussaid werd meteen na de goal naar de kant gehaald bij de thuisploeg, die na zes speeldagen is opgeklommen naar de achtste stek met 8 punten.