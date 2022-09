Supportersclub Remco Evenepoel slaat de vaten aan na historische zege: “Dit had ik nooit durven dromen”

Vossem

Zondag was een hoogdag voor elke Belgische wielerliefhebber: een Belg won na 44 jaar nog eens een grote ronde. En als die Belg uitgerekend jouw idool is, dan zit het helemaal goed. Dat weten ze in de Remco Evenepoel-fanclub in Vossem maar al te goed. Het legendarische café In Den Congo zat helemaal volgepakt met supporters die hem over de streep zagen rijden met de eindwinst op zak.