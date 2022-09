Wesley Hoedt spreekt boze Anderlecht-fans toe op Neerpede na pijnlijke nederlaag tegen Westerlo

Ook de supporters van Anderlecht roeren zich na de povere 1 op 12. De aanhang riep al Shame on You in het Kuipje, maar toen de spelersbus terugkwam uit Westerlo stond er ook een groep(je) boze fans te wachten aan het oefencomplex. Zijn toonden hun ontgoocheling en wilden graag antwoorden.

Het was Wesley Hoedt - vanmiddag nochtans allesbehalve een uitblinker tegen promovendus Westerlo- die op hen afstapte en verantwoording aflegde aan de supporters. De teneur was dezelfde als bij Refaelov eerder: er is meer intensiteit en kwaliteit nodig. Aangezien het politiebureau naast het oefencomplex in Neerpede ligt, werd er voortdurend een oogje in het zeil gehouden. Uiteindelijk kon iedereen rustig naar huis.