IN BEELD. Dolle vreugde bij Remco Evenepoel en Quick Step-Alpha Vinyl na triomf in de Vuelta

Remco Evenepoel heeft ons land voor het eerst in 44 jaar nog eens een eindzege in een grote ronde bezorgd. De Ket van Schepdaal reed de voorbije weken op een bijzonder hoog niveau in Spanje en bekroonde die prestaties met een eindzege in de Vuela. Het zorgde alvast voor uitbundige beelden aan de finish en op het podium. Bekijk hieronder de beelden.