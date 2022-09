Evenepoel krijgt felicitaties van Pogacar en Merckx, groot compliment van Bardet: “Een talent als Remco zie je maar om de 50 jaar”

De Canadese tv-commentator had het in de live-uitzending van de GP van Montréal minutenlang over de Vuelta-eindwinst van Evenepoel. Zelfs aan de overkant van de Atlantische Oceaan zijn ze onder de indruk. Ook het peloton. Niet in het minst Tadej Pogacar himself. “Wat een Vuelta heeft hij gereden, zeg?”, zei de tweevoudige Sloveense Tourwinnaar. “Het was ongelofelijk om volgen. Een straffe prestatie en hij heeft echt karakter moeten tonen om het af te ronden. Ik wil hem graag via deze weg feliciteren. We hebben nog niet heel vaak tegen mekaar gekoerst, maar ik kan nu al zeggen dat het fun gaat worden als we het in de toekomst tegen mekaar opnemen.”

Pogacars landgenoot Matej Mohoric had het een beetje voelen aankomen. “In de Clasica San Sebastian reed hij al op een heel hoog niveau rond. Alleen moet je dat ook drie weken op een rij kunnen aanhouden. Dat hij naar het einde toe misschien een beetje minder dominant was, is zeker geen schande. Voor zo’n jonge kerel heeft hij een indrukwekkend nummer opgevoerd in de Vuelta.”

© BELGA

De zesde van de voorbije Tour, Romain Bardet, ging zelfs nog een stapje verder en had een enorm compliment in zijn koker zitten voor Evenepoel. “Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik de Vuelta niet echt op de voet heb kunnen volgen, maar dat Evenepoel wint, verbaast me helemaal niet. Een talent als hij, dat zie je maar één keer om de 50 jaar opdoemen. Deze overwinning gaat hem alleen maar meer vertrouwen geven voor de volgende grote rondes die hij gaat rijden. Hij is bovendien een sympathieke jongen. Remco spreekt uitstekend Frans dus hebben we al een paar keer een babbeltje gedaan. Als hij volgend jaar de Tour rijdt, belooft dat zeker een mooi gevecht te worden.” Sagan was gewoon zichzelf toen hem gepolst werd naar de werken van Evenepoel in de Vuelta. “Ik wil hem graag feliciteren. Hij heeft het prima gedaan. Een ambitieuze jongen. Dat is goed”, klonk het bij de drievoudige wereldkampioen.

Ook uit Belgische hoek kreeg de eindoverwinning van Evenepoel uiteraard alleen maar bijval. Ploegmaat Mauri Vansevenant bekloeg het zich een heel klein beetje dat hij in Canada moest koersen en zo geen deel heeft kunnen uitmaken van het succesverhaal dat Evenepoel in Spanje schreef. “Via de groepschat van de ploeg heb ik Remco gefeliciteerd. Ik wil het graag ook nog persoonlijk eens doen, maar ik denk dat hij genoeg aan zijn hoofd zal hebben en ik hem beter nog eventjes met rust laat. Ik had graag deel uitgemaakt van de ploeg in de Vuelta, dat moet ongetwijfeld een mooie ervaring geweest zijn om zoiets van dichtbij te mogen meemaken. Gelukkig is Remco nog altijd maar 22. Er zullen ongetwijfeld nog veel mooie momenten volgen. Hopelijk kan ik dan mijn steentje bijdragen”, zei Vansevenant.

© AP

Leeftijdsgenoot Florian Vermeersch onderstreepte dat de werkethiek van Evenepoel een belangrijk deel is in zijn raid naar het rood. “Weinig mensen weten wat het is om drie weken onder druk te staan in zo’n grote ronde”, zei de renner van Lotto-Soudal. “Ik heb enorm veel respect voor wat hij deed. Vooral voor zijn werkethiek verdient hij dit. Hij is continu met zijn job bezig. Ergens verwachtte ik wel dat hij één of meerdere ritten zou winnen, maar het eindklassement op je naam zetten, dat is nog wel iets anders. Het moet een enorme opluchting voor hem zijn.” Sep Vanmarcke twijfelde eventjes of Evenepoel in het begin van de Vuelta niet te hard van stapel liep. “Hij koerste heel hevig in de eerste week en ik was wel bang dat hij dat niet zou volhouden, maar hij deed het perfect. Met zijn motor wist je dat hij het in zich heeft om een grote ronde te winnen. Ik had het wel verwacht, maar nog niet op zijn 22ste. Dit is heel mooi voor het Belgische wielrennen, maar vooral voor Remco zelf en voor Quick-Step dat zo iets aan zijn palmares toevoegt dat ze nog niet hadden. Hij is nu heel diep moeten gaan, maar zijn conditie is fantastisch. Als hij het de komende twee weken goed aanpakt, op herstel focust en de teugels nog niet loslaat, dan kan hij ook op het WK nog fantastische dingen doen.”

