Limburg United sluit fandag af met nederlaag na verlenging tegen Landstede Hammers: “Defence was echt niet goed”

Beide gaven mekaar lange tijd geen duimbreed toe. Halfweg de eerste helft liet Leemans zich opmerken. Hij speelde al zijn derde wedstrijd van het weekend, maar toonde geen teken van vermoeidheid. “Nu voel ik die wel”, vertelde Leemans na de match. “Maar die zag je inderdaad niet op het veld. Ik geef mij altijd 100%. Ik krijg veel vertrouwen van de coach, waardoor mijn shots goed binnenvallen en ik mijn sterke drive kan laten zien. Ik voel mij beter dan vorig seizoen. Dat komt omdat ik in het tussenseizoen hard gewerkt heb met privétrainer Dominic Rossi.”

© Bart Borgerhoff

Ook Ceyssens vond vlot de weg naar de ring. Voor rust zorgde Desiron voor een kleine voorsprong. Aanvallend liet United onder leiding van Stein, die uitviel met een enkelblessure, enkele mooie dingen zien. Maar verdedigend liet het nog wat steken vallen. Door de mindere defense liep Landstede tijdens de tweede helft uit tot dertien punten.

© Bart Borgerhoff

Foutenlast

De Limburgers vochten zich terug in de wedstrijd, maar kwamen in foutenlast. Een driepunter van Lambot zorgde voor een verlenging. Hierin kwam United amper tot scoren en leed het enkele domme balverliezen. Ceyssens en Desiron zaten op de bank met vijf fouten. “Door de foutenlast kwamen we in die verlenging volk tekort en sloeg de vermoeidheid toe”, besefte Serron. “De defence was echt niet goed. We moeten meer vechtlust tonen. De coach wees er ook op in de time-out. We hebben nog drie weken om eraan te werken. De ploeg heeft mij deze week goed ontvangen. Zowel op als naast het veld ben ik hier heel tevreden, al moeten we nog beter leren samenspelen. Vandaag hebben we wel opnieuw bewezen dat we nooit opgeven. We sleepten nog een verlenging uit de brand na een stevige achterstand.”

© Bart Borgerhoff

Donderdag om 15 uur speelt Limburg United een oefenwedstrijd tegen Manchester in de Alverberg.