Quick Step-Alpha Vinyl in de wolken met Vuelta-zege Remco Evenepoel: “Dit is echt buitengewoon”

Niets dan lachende gezichten in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl na de eindzege van Remco Evenepoel in de Vuelta. “Als je zo’n leider hebt, kan je altijd iets meer”, klonk het bij ploegmaat Dries Devenyns.

Dries Devenyns beleefde de eindezege van Evenepoel vanop de eerste rij. De 39-jarige renner reed zich meermaals helemaal leeg voor zijn kopman. De ontlading was dan ook enorm bij de altijd nuchtere Devenyns. “Dit is echt buitengewoon. Gisteren was er al wat ontlading binnen de ploeg, maar na een stressvolle dag, is het nu eindelijk officieel. Remco wint voor The Wolfpack de Vuelta, ongelofelijk. Dit is de mooiste ervaring van mijn carrière. De beleving was echt enorm deze drie weken. Dat is mooier dan eender welke eendagskoers.”

Quick Step-Alpha Vinyl werd de voorbije weken gelauwerd door het sterke ploegwerk. Ook Devenyns werkte hard in opdracht van Evenepoel. “Als je zo’n leider hebt, kan je altijd iets meer.”

Een nieuw contract bij Quick Step-Alpha Vinyl werd nog niet getekend. “Maar ik hoop dat de contractonderhandlingen in orde komen”, aldus Devenyns “We zitten straks nog even samen, en dan is het zaak om het officieel te maken. Ik ga het straks rustig aandoen, maar er zal wel iets gedronken worden.”

Ploegleider Klaas Lodewyck: “We pakken de eindzege, dat is het enige wat nu telt”

“Er is altijd wel een bepaalde stress”, klonk het bij Klaas Lodewyck, ploegleider bij The Wolfpack. “Maar je moet dat een beetje omarmen. Dat houd je scherp. De goede eerste week, de tijdrit, en rit richting de Sierra Nevada waren voor mij de absolute hoogtepunten in deze Vuelta.”

“De conditie was al uitstekend in San Sebastian. We hadden daardoor ook de gezonde ambitie om in de eerste week meteen veel tijd te pakken. Het was dan ook fantastisch dat we na de tijdrit een riante voorsprong hadden. Spijtig genoeg kwam hij dan ongelukkig ten val, waar hij toch wat last van ondervond de dagen daarop. Maar daarna is hij echt sterke waardes blijven trappen.

Ook Roglic kwam ten val. In tegenstelling tot Evenepoel, moest de Sloveen opgeven. “Roglic was een heel grote concurrent die wegviel”, vertelt Lodewyck. “Hoever hij ging komen, weten we niet. We hebben de eindzege gepakt, dat is het enige wat telt nu.”

“Remco weet wat hij wil en heeft een heel sterk karakter. Maar hij is ook een heel dankbaar persoon. Deze overwinning betekent heel veel.”

Trainer Koen Pelgrim ziet Evenepoel de Vuelta winnen: “Ongelofelijk wat hij als 22-jarige doet”

Ook trainer Koen Pelgrims was in de wolken met de zege van zijn poulain. “Er zijn heel veel mensen die hier en steentje aan hebben bijgedragen”, wou Pelgrim niet teveel pluimen op zijn hoed steken. “Het is heel bijzonder om als 22-jarige de Vuelta te winnen, en dat na 44 jaar zonder Belgische groterondewinnaar. Remco is een echt een winnaar. Hij is heel vastberaden in wat hij wil en doet alles ervoor zodat dat realiteit wordt. Dat is soms moeilijk, maar hij is een topper en die neemt nooit genoegen met het minimale. Hij wil op alle vlakken de beste zijn.

Gisteren was er al wat ontlading, nu zal het feestje wel losbarsten. We hebben nog niet gesproken over de volgende stap. Of dat dat nu de Tour is, of de Giro. Het kan allebei, dus dat zijn mooie dingen voor in de toekomst.”