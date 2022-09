Hasselt en Lommel stoten door naar volgende ronde Beker van België basketbal

Geen poulewinst voor Hasselt en Lommel in de Beker van België, maar als nummer twee stoten beide clubs toch door naar de volgende ronde. Voor beide ploegen werd de match in de slotseconden aan de vrijworplijn beslist.

Hasselt ging op bezoek bij Oxaco met 90-89 onderuit. “Onze eerste helft was defensief helemaal niet goed, want Oxaco maakte 59 punten”, analyseerde Hasselt-speler Chiel Koonings. “In de tweede helft verdedigden we beter en ging het gelijk op. Op vijftien seconden van het einde kwamen we drie punten achter. Wouter Sceurs maakte met nog vijf seconden te gaan gelijk met een straffe driepunter, maar vervolgens floot de scheidsrechter een belachelijke fout bij een drive naar de ring van een speler van Oxaco. Een van de twee vrijworpen viel binnen.” Ondanks de nederlaag stoot Hasselt als tweede in de poule door naar de tweede ronde. De tegenstander daarin is nog niet gekend.

© Dick Demey

Ook Lommel staat in de tweede ronde. Het was in eigen huis na een moeizame start met 73-71 te sterk voor Willebroek. “We konden de driepunters van Willebroek niet afstoppen”, gaf Wesenbeek toe. “Bij ons viel er niets binnen en we kwamen tien punten achter. Pas toen onze defence strakker werd, kwamen we langszij. In de slotseconden stond het gelijk toen Enrico Montanari aan de vrijworplijn stond. Hij gooide één van zijn twee shots binnen, waardoor we wonnen.”

Vrijdag al won Tongeren van Antwerp B. Limburg United B en Stevoort verloren van respectievelijk Ieper en Brussels.

Poule A Brussels 86 - Stevoort 51 QUARTERS: 21-13, 26-13 (47-26), 25-12 (72-38), 14-13. STEVOORT: MAESEN 6, HENDRIX 13, FROYEN 2, BORTELS 6, BONNEUX 7, Ben Ayad 2, Bangels 1, Schepers, Gruyters 9, Leenen 5. (jope)

Poule B Oxaco 90 - Hasselt 89 QUARTERS: 30-32, 29-23 (59-55), 12-16 (71-71), 19-18. HASSELT: KOONINGS 7, PAUWELS 11, CEYSSENS 12, SCREURS 18, ACHAARAY 7, Schild 14, Ramaekers 2, L. Hermans 10, Schorstkyi 2, Simons, Vranken 6. (jope)

Poule D Lommel 73 - Willebroek 71 QUARTERS: 23-21, 16-22 (39-43), 10-14 (49-57), 24-14. CROONEN LOMMEL: JACOBS 3, SCHELKENS 17, MONTANARI 5, DE KEUSTER 21, WESENBEEK 23, Bouts 4, Jansen, Stachtis, L. Witters, Eyckmans, Dubois, J. Witters. (jope)

Poule H Ieper 88 - Limburg United B 75 QUARTERS: 25-19, 25-19 (50-38), 16-22 (66-60), 22-15. LIMBURG UNITED B: HERMANS 8, BIJNENS 8, BOVY 12, LEEMANS 18, RAVERT 10, Abelshausen 10, Moors 2, D’Haluin 7. (jope)