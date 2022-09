Rode Duivel Thibaut Courtois opvallende aanwezige in Madrid: “Evenepoel en ik gaan straks nog shirts ruilen”

Een opvallende aanwezige in Madrid. Rode Duivel Thibaut Courtois was afgezakt om landgenoot Remco Evenepoel de Vuelta te zien winnen. Courtois, die een echte wielerfan is, had enkel lovende woorden voor Evenepoel. “Dit is een grootse prestatie”, aldus Courtois.

Thibaut Courtois won daarstraks nog in de Spaanse hoogste klasse overtuigend van Mallorca. De nationale doelman kleede zich na de wedstrijd snel om om toch nog de ontknoping van de Vuelta live mee te pikken. “Het is leuk dat ik erbij ben”, aldus Courtois. “Het is vaak geweest dat de Vuelta in Madrid aankwam, maar dat ik niet kon komen kijken omdat ik wedstrijd had. Nu speelden we in de namiddag, waardoor ik toch kon komen. Ik volg de koers al sinds ik jong was. Bij mijn grootvader zaliger stond vroeger altijd de koers op bij hem thuis. De Tour, Vuelta, Giro en alle klassiekers kijk ik meestal altijd op televisie. Ik volg het dus wel enorm.”

Courtois zag met Remco Evenepoel een landgenoot de eindzege op zak staken. “Het is een grootse prestatie. Na 44 jaar eindelijk nog eens een Belgische eindwinnaar hebben, is ongelofelijk. Het gebeurt niet vaak dat we Belgische klimmers hebben. Er komt nu een generatie aan waar er een paar toppers bijzitten. Dat Remco dit heeft kunnen verwezenlijken, is ongelofelijk. Hopelijk is dit nog maar het begin. Hopelijk kan hij zijn volgende doelstellingen ook verwezenlijken. De Tour zal daar ook wel tussenzitten, maar hij moet het vooral rustig aan doen. Hij zal zelf wel weten wat hij moet doen. Zijn voorbereiding was prima dit jaar en hij heeft laten zien hij het moet aanpakken.”

Een ontmoeting zat er nog niet in, maar die komt er straks nog aan. “Het is nog een verrassing voor hem. Maar de bedoeling is om straks shirts te wisselen, ik heb ook een rood keepershirt.”