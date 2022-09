Vier jaar geleden dat Lommel SK 9 op 9 pakte op verplaatsing

Groen-wit opende het seizoen met drie uitoverwinningen op rij. Ter vergelijking: vorig seizoen won LSK in totaal vier keer op verplaatsing. Het was al geleden van september 2018 dat de Noord-Limburgers nog eens drie keer op rij op een uitwedstrijd wonnen. Toen gingen onder leiding van Tom van Imschoot Beerschot (1-3), OH Leuven (1-2) en Tubize (0-2) voor de bijl. In de seizoenen 2007-2008, 2010-2011 en 2017-2018 slaagde Lommel SK er zelfs in vier uitwedstrijden na mekaar te winnen. Op 1 oktober tegen RWDM kan het oude record van vier uitzeges op rij dus opnieuw geëvenaard worden.