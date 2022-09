Samagoal bezorgt KRC Genk belangrijke driepunter in blessuretijd tegen Union

KRC Genk gaf Union een koekje van eigen deeg: één jaar na een pijnlijke nederlaag diep in blessuretijd draaiden de Limburgers de rollen om. Invaller Ally ‘Samagoal’ Samatta kopte de verlossende 1-2 tegen de netten in minuut 92.

Wouter Vrancken vond het op speeldag acht het moment om Gouden Schoen Paul Onuachu zijn eerste basisplaats te geven. Het was de enige wijziging in de basiself in vergelijking met de derby, Karel Geraerts hield vast aan de ploeg die Europees stuntte in Berlijn.

Paintsil opent score

Een felle start, met een hoekschop voor beide ploegen binnen de eerste drie minuten, leek even geen vervolg te krijgen. Tot Vanzeir even voor het kwartier uitpakte met een eerste schot(je) en het Genkse antwoord prompt tegen de netten vloog. Hrosovsky sneed de pass van Van der Heyden naar Vanzeir af en zette Paintsil schuin voor doel. Moris verkleinde amper zijn hoek, waardoor de Ghanees de 0-1 kon binnen knallen.

© Dick Demey

Racing morst met kansen

In de tien minuten na de openingstreffer lieten de enthousiaste bezoekers de kans(en) liggen om de wedstrijd al vroeg in een beslissende plooi te leggen. Een onhoudbare Paintsil schotelde Trésor de beste mogelijkheid voor, de Genkse linksbuiten wachtte net te lang om Moris van dichtbij te verslaan.

Ook een poging van Hrosovsky op een lage hoekschop van Trésor (over) en een kopbal van Onuachu (op de lijn gered door Burgess) hadden de score kunnen verdubbelen.

Paintsil valt uit

Tien minuten voor rust deed een geblesseerde Paintsil teken richting Genkse bank dat hij niet meer verder kon. Vrancken schoof Trésor naar rechts en El Khannouss naar links om op de tien plaats te maken voor Castro. De sierlijke Argentijn haalde meteen uit, zijn knal likte de buitenkant van de paal.

© Dick Demey

Op dat moment had Union het initiatief al overgenomen. Ook Karel Geraerts had vroeg moeten wisselen, Adingra verving Nieuwkoop met verve. Hij bestookte Munoz voortdurend met dribbels en dubbelpasses, een messcherpe Vandevoordt bezwoer elk gevaar. Ook een plaatsbal van Lynen ranselde de Brustemnaar uit de bovenhoek.

Lapoussin maakt knap gelijk

Na rust dreigden Adingra en een te besluiteloze Vanzeir als eersten, maar de bezoekers herwonnen vrij snel de controle over de wedstrijd. Genk ging ook op zoek naar de verlossende tweede treffer. El Khannouss kwam het dichtst in de buurt, zijn volley hobbelde via twee Brusselaars naast het doel van Moris.

© BELGA

Vandevoordt liet de Genkse supporters achter zijn doel even schrikken door een voorzet-schot van Vanzeir door de vingers te laten glippen. Hij werd gered door het vlagsignaal van lijnrechter Vanyzere, de bal had eerder al de doellijn overschreden. De Brusselse gelijkmaker viel niet veel later dan toch. Het was een juweeltje, Lapoussin pegelde de 1-1 via de onderkant van de lat binnen.

© Dick Demey

Samatta in blessuretijd

Toch zou Genk nog een erg belangrijke driepunter pakken. In blessuretijd schilderde Trésor een hoekschop op het hoofd van de hoog opverende Ally Samatta (1-2). Samagoal werd opnieuw een hit, Racing is met Club Brugge de enige ploeg die leider Antwerp in het vizier houdt. Maar nog belangrijker: een eerste kloofje met enkele concurrenten voor play-off 1 lijkt geslagen.

© Dick Demey

UNION: Moris – Kandouss, Burgess, Van der Heyden – Nieuwkoop, Rodriguez, Lynen, Teuma, Lapoussin – Boniface, Vanzeir.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Heynen, Hrosovsky, El Khannouss – Paintsil, Onuachu, Trésor.

VERVANGINGEN: 20’ Nieuwkoop door Adingra, 37’ Paintsil door Castro, 58’ Rodriguez en Boniface door Puertas en Eckert, 63’ Onuachu door Samatta, 78’ Hrosovsky en El Khannouss door Galarza en Preciado, 83’ Vanzeir door Nilsson.

DOELPUNTEN: 15’ Paintsil 0-1, 74’ Lapoussin 1-1, 92’ Samatta 1-2.

GELE KAARTEN: 46’ Onuachu (late tackle), 52’ Teuma (trekfout), 56’ Kandouss (trekfout), 81’ Munoz (duw in de rug), 82’ Galarza (protest), 83’ Van der Heyden (gevaarlijke charge), 95’ Burgess (onsportief gedrag).

TOESCHOUWERS: 7.117.

SCHEIDSRECHTER: Visser.