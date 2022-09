Remco Evenepoel mag eindelijk juichen: de Vuelta is binnen: “Ik besef dat dit historisch is: voor mezelf, de ploeg én België”

Het is officieel: Remco Evenepoel wint de Vuelta: “Dit is historisch”, vertelde hij kort na de slotrit.

“Ik moest veilig finishen en dat is gelukt”, reageerde Evenepoel in het flashinterview. “In het begin ging het er rustig aan toe en kon ik genieten, samen met mijn ploegmaats. Maar naarmate de finale naderde, werd het toch hectisch. Veel genieten was er dan niet meer bij. Maar we hebben het overleefd en kunnen nu nog meer genieten. Ik besef dat dit een historische zege is: voor mezelf, voor Quick-Step Alpha Vinyl en voor België.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook bij Sporza reageerde hij kort. “Ik begin het steeds meer te beseffen dat ik de Vuelta heb gewonnen. Bij het binnenrijden van Madrid deed het mij al iets. Ik ben met Dries Devenyns veilig achteraan gebleven. En nu ga ik genieten. Ik ben heel trots dat ik België opnieuw een grote ronde heb geschonken. En ik ben er zeker van dat veel mensen trots op mij zijn.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen