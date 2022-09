OVERZICHT BASKETBAL. Beringen klopt Lommel na één verlenging in Beker van Vlaanderen

LEES OOK. Hasselt en Lommel stoten door naar volgende ronde Beker van België basketbal

Lommel opende het best tegen Beringen en diepte de voorgift uit naar 14-5. Net als vorige week tegen Leopoldsburg, sloegen de Miners - onder impuls van een sterke Horions - toe in het derde kwart. De jonge thuisploeg van coach McCollum vocht bij 55-62 echter terug en sleepte een verlenging uit de brand via Bouts. In de extra time was het Lommelse vat af. “Dit was voor ons een heel leerrijke match”, vond Robbe Eyckmans. “We begonnen sterk, maar kwamen al vrij snel in foutenlast. Toch hadden we de match voor de pauze vrij goed onder controle. Een dominant Beringen maakte het ons moeilijk na de rust. Met onze snelheid en agressiviteit knokten we terug. In de verlenging gaf de ervaring van de meer ervaren Miners de doorslag. Met heel wat jonge spelers in de rangen betalen we op sommige momenten leergeld. Maar dat wil allerminst zeggen dat we niet goed bezig zijn. We hebben nog heel wat groeimarge, het is aan ons om die optimaal te gebruiken.”

Vanvelthoven (r.) en Boutsen bikkelen om de bal. — © Bart Borgerhoff

HEREN Poule B Hades Kiewit - Hansbeke 71-92 Quarters: 21-20, 22-31 (43-51), 13-20 (56-71), 15-21. HADES: +5 voorgift, WILLEMS 1+0, KESTERS 7+7, SCHOEBBEN 13+7, JEHOUL 12+9, HASEVOETS 0+0, Put 2+0, Gybels 3+3, Devriesere 0+2, Ramaekers 0+0, Vrijsen 0+0. (guvo)

Poule D Clem Scherpenheuvel - Sint-Truiden 78-82 Quarters: 26-17, 14-25 (40-42), 20-27 (60-69), 18-13. SINT-TRUIDEN: BASTIN 3+2, BORMANS 7+3, HALING 2+17, SWILLEN 4+11, FORTHOMME 4+2, Dejond 14+0, Mousseau 4+2, Krammerhoffer 4+3, Dupont 0+0. (guvo)

Poule F Lummen - Falco Gent 70-72 Quarters: 18-18, 18-17 (36-35), 21-24 (57-59), 13-13. LUMMEN: +5 voorgift, DELSAUX 4+2, VANDERHEYDEN 3+9, D’HUYS 7+4, S. JACOBS 2+5, DE KOSTER 0+0, D. Jacobs 5+0, Wauters 0+0, Neyens 5+7, Mechelmans 0+3, Custers 3+0, Daniëls 2+4. (guvo)

Poule G Houtem - Stevoort B 82-65 Quarters: 28-16, 18-13 (46-29), 21-17 (67-46), 15-19. STEVOORT B: LEENEN 0+3, VANMUYSEN 2+1, THYSEN 5+12, CLAES 3+0, POUDERS 0+4, Reniers 0+0, Ottenbourgs 9+2, Moesen 5+4, Bikkembergs 0+0, Schepers 0+5, Thuwis 0+0, Timmermans 0+5. (guvo)

Mercurius Berchem - Limburg United C 73-71 Quarters: 23-13, 18-5 (41-18), 12-31 (53-49), 20-22. LIMBURG UNITED C: HAMMONDS 16, TOREMANS 14, L. HERMANS 2, CONINCKX 17, MOORS 18, Hennart 4, Miller, Deferme, Thys, Ceunen. (guvo)

Poule H Kontich Wolves C - Zolder 64-66 Quarters: 17-14, 16-15 (33-29), 17-19 (50-48), 14-18. ZOLDER: BRUYNINCKX 3, MARTIN 20, BREEMANS 7, SCHOOFS 10, M. POLLERS 1, M. Houben 11, J. Houben 6, O. Pollers 3, Opsteyn 2, Indeherberge 3. (guvo)

Poule I Miners Beringen - Koksijde 20-0 (forfait)

Lommel B - Miners Beringen 78-90 (NV) Quarters: 21-17, 20-22 (41-39), 14-20 (55-59), 17-13 (72-72), 6-18. LOMMEL B: +5 voorgift, BOUTS 7+8+2, STACHTIS 12+5+2, W. JANSEN 4+2+0, VAN DE PUT 3+2+0, EYCKMANS 0+0+0, J. Witters 4+2+0, Dubois 4+6+2, L. Witters 0+3+0, Vanvelthoven 0+2+0, Simons 0+0+0, G. Jansen 0+0+0, Assecour 2+1+0. MINERS BERINGEN: REYNDERS 4+2+0, DIERCKX 2+2+6, HORIONS 8+12+2, CAMPS 9+2+0, VAN HEUKELOM 7+6+7, Miltenburg 0+0+0, Pauls 0+5+1, D’haluin 7+0+0, Boutsen 2+4+2. (guvo)

Poule M Bree - Melsele Beveren 0-20 (forfait)

Bree - Gent-Oost Eagles 48-94 Quarters: 15-25, 9-17 (24-42), 10-30 (34-72), 14-22. BREE: +5 voorgift, CUIJPERS 7+3, ROMBOUTS 0+4, GIJSEN 2+0, BERKHOF 3+4, VAN DER SCHANS 1+8, Salden 0+2, De Rooij 0+0, Megens 2+0, Cober 0+0, Roovers 2+0, Rosenmuller 2+3. (guvo)

Poule O Tongeren B - Kortrijk Spurs B 66-80 Quarters: 22-15, 13-15 (35-30), 18-24 (53-54), 13-26. TONGEREN B: +5 voorgift, SPAPEN 0+3, BERTRAND 9+5, NEVEN 2+2, PONSAERS 8+0, FANARD 7+5, Giltay 4+2, Menten 0+8, Vandewal 0+0, Verbeeck 0+6. (guvo)

DAMES Poule B Houthalen - Waregem 85-42 Quarters: 25-14, 10-14 (35-28), 17-6 (52-34), 33-8. HOUTHALEN: GIELEN 2+0, VANDEWALLE 0+4, GOUWY 4+7, PUSSIG 6+4, OOMS 10+15, Wuyts 8+10, Rutten 4+8, Daniëls 0+0, Houben 1+2, Akkermans 0+0. (guvo)

Poule D Scherpenheuvel - Hasselt BT B 48-52 Quarters: 10-5, 17-12 (27-17), 9-20 (36-37), 12-15. HASSELT B: BIJNENS 1+5, RENDERS 0+4, B. HENDRIKS 5+3, MANGAYA 2+1, GRAULUS 0+6, De Windt 2+3, C. Hendriks 3+7, Drykoningen 4+6, Deboyser 0+0, Opuscoli 0+0. (guvo)

Poule G Lummen B - Aartselaar 82-55 Quarters: 25-18, 19-19 (44-37), 18-0 (62-37), 20-18. LUMMEN B: CONVENTS 2+15, HERMANS 7+2, WOUTERS 6+7, MERTENS 6+4, DEGIRMEN 15+2, Libert 4+2, De Baets 0+0, Lauwers 4+4, Swinnen 0+0, Verbeemen 0+2. (guvo)