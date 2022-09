Auto van Nederlandse familie brandt uit in Zutendaal

Zutendaal

Zondagavond tegen 19.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand op het einde van de Heiwijckstraat. “Volgens de buurtbewoners staat er een auto in brand. De rookwolken kwamen torenhoog boven het gebied uit”, vertelt een wandelaar. Blijkbaar was het de auto van een Nederlands gezin dat nog om onbekende reden vuur vatte. De brandweerploegen rukten meteen uit. De politie hield een oogje in het zeil tijdens de bluswerken. joge