Dries Vanthoor en Robin Frijns winnen in Fuji: “Juiste strategie gekozen”

In het WK Endurance in Japan heeft Toyota de 6 Uur van Fuji gewonnen. Het winnende trio bestond uit Sébastien Buemi (Zwi), Ryo Hirakawa (Jap) en Brendon Hartley (NZe).

In de LMP2-categorie won het Belgische WRT met aan het stuur Hasselaar Dries Vanthoor, Lanakenaar Robin Frijns en de Indonesiër Sean Gelael. Ze waren vijfde algemeen. Het was ook een strategische zege: Frijns kwam drie minuten voor het einde op kop toen de tegenstanders nog moesten tanken.

Voor Vanthoor - die zelden in het WEC uitkomt - was Fuji een nieuwe ervaring. “Alles liep vlot en we hebben geen fouten gemaakt. In mijn dubbele stint kwamen de anderen terug, maar we wisten dat ze daarbij te veel van hun banden vergden. Wij besloten op ons tempo te blijven en dat was de juiste keuze.”

In de GTE-Am werd Sarah Bovy (Ferrari met Frey en Gatting) tweede en 24ste algemeen. Jan Heylen (Porsche met Poordad en Lindsey) werd 31ste. (mc)

Jan Heylen met Mount Fuji op de achtergrond. — © Porsche

Jan Heylen (midden). — © Porsche

© Porsche / Juergen Tap

De Oreca van Vanthoor, Frijns en Gelael. — © WRT