En plots verliest Remco Evenepoel nog een beetje voorsprong in het algemene klassement: Mas wint bijzondere sprint voor bonificatieseconden

Na het traditionele glaasje cava bij de start van het slotcriterium in Madrid, was het wachten tot de tussensprint voor wat spektakel in de slotrit. Carlos Rodriguez probeerde nog een plekje te stijgen in het klassement door de bonificatieseconden weg te snoepen bij de tussensprint. Zijn landgenoot Mas stak daar eigenhandig een stokje voor door de tussensprint te winnen.

Na de festiviteiten in het begin van de etappe kon het slotcriterium na enkele kilometers toch losbarsten. Vooral de tussensprint werd nog iets om naar uit te kijken. Slechts één seconde was het verschil tussen Thymen Arensman en Carlos Rodriguez in de stand. Rodriguez wou nog naar de zesde plek springen en was dan ook gebrand op de zege in de tussensprint, die bonificatieseconden opleverde.

Nog naar plek zes springen in de stand lukte echter niet voor de jonge Spanjaard. Enric Mas snoepte de bonificatieseconden van zijn landgenoot af door de tussensprint te winnen. Mas komt zo toch een klein beetje dichter bij Evenepoel, al zit een eindzege er zonder ongelukken niet meer in voor de renner van Movistar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen