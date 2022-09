Nul op drie voor Limburgse teams in Beker van België volleybal

Maaseik, Achel en Ladies Volley Genk zullen de Limburgse eer verdedigen in de achtste finales van de Belgische beker. Lanaken, Hasselt en Wellen sneuvelden zaterdag alle drie.

Lanaken - Marke-Webis Wevelgem 0-3

Geen stunt voor Lanaken en dus ook geen galamatch tegen Greenyard Maaseik. In set twee zette Kellens zijn team met drie aces nochtans op het juiste pad: 5-2. Sparvoc hield de controle tot 19-17, maar zag de 20-17 door de neus geboord door een misser van de scheids. Marke-Webis profiteerde optimaal van de frustratie bij de thuisploeg en pakte vervolgens op routine ook set drie. Na Genk en Lanaken krijgen de West-Vlamingen met Maaseik een derde opeenvolgende Limburgse tegenstander.

Sets: 16-25, 23-25, 18-25.

Lanaken: Houten F. 1, Van De Loo 6, Willems 4, Kellens 21, Houten R. 6, Ilsbroux 5. Libero: Paulissen T. Kwam in: Poncelet.

Hasselt - Berg-op Wijgmaal 2-3

De thuisploeg slaagde er niet in een 2-1-voorsprong om te zetten in winst. Hasselt startte slecht aan sets twee en vier en betaalde dat, ondanks puik werk van libero Thielemans, cash. Ook in de beslissende tiebreak zette Hasselt pover aan: 3-7. Een degelijk Wijgmaal serveerde zich geconcentreerd naar de volgende ronde.

Sets: 25-17, 21-25, 25-16, 19-25, 10-15.

Hasselt: Verspecht, Willems, Claes, Peeters, van Hest, Vannieuwenhuijsen. Libero: Thielemans. Kwamen in: Van der Velden, Put.

Vrouwen

Wellen 0 - Bissegem 3

Wevoc kwam blokkerend tekort om aanspraak te maken op een overwinning. Liefst vier speelsters van Bissegem rondden de kaap van tien punten. Ook serverend had de thuisploeg, ondanks een sterke individuele prestatie van Leontien Briels, te weinig in huis om de Kortrijkzanen te verontrusten. Op 8 oktober kan Wellen revanche nemen in de competitie.(rkb )

Sets: 20-25, 20-25, 19-25.

Wellen: Boiten 9, Bungeneers 11, J. Bastin 2, Briels 13, Lemmelijn 5, Schaekers 2. Libero: S. Bastin. Kwamen in: Degrave 3, Smets, Dumont.