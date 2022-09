OVERZICHT HANDBAL. Houthalen, Sint-Truiden en Bocholt aan de leiding

LEES OOK. Bocholt demonstreert tegen kampioen Visé

Mannen eerste nationale

Houthalen - Merksem 29-20

Houthalen was duidelijk een maatje te groot voor Merksem. Het overwicht van de thuisploeg in de eerste helft vertaalde zich in een 14-7-score aan de rust. In de tweede periode haalde Kreasa de voet van het gaspedaal, maar Merksem profiteerde niet om wat van de achterstand weg te werken.

HOUTHALEN: Grevesse 2, Linten 1, Janssens 3, Schepers 7, Op het Veld 3, Van de Voorde 1, Haex 4, Kelchtermans 2, Van Vlierden 2, Follon 2.

Eynatten - Hubo Handbal 31-27

Hubo Handbal begon sterk en leidde na tien minuten met 4-8. Dan liep doelman Pieter-Jan De Bruyn, die al acht reddingen op zijn actief had, een zware blessure op aan de kruisbanden. De bezoekers moesten het commando aan de thuisploeg laten en keken halverwege tegen een 17-16-achterstand aan. Na rust kon Hubo Handbal geen aanspraak meer maken op de zege.

HUBO HANDBAL: Dupont 2, Schiffeleers 2, Heeren 1, Rodado 5, Schellingen 5, Glesner 10, Willemans 1, Merken 1.

Mannen tweede nationale

Bocholt - Uilenspiegel 30-23

Uilenspiegel beperkte de schade in de eerste helft tot 14-12, maar werd vroeg in de tweede helft op vier doelpunten gezet. Het moment voor de bezoekers om de handdoek te gooien.

BOCHOLT: Krasuski 2, Ruyten 2, Koninkx 3, Tielen 2, Lamers 6, L. Ceyssens 6, Jaeken 9.

Sint-Truiden - Sporting Pelt 27-19

De thuisploeg holde in de eerste tien minuten achter de feiten aan, maar in het tweede kwartier was Sint-Truiden wel bij de les. Aan de rust leidde het met 12-8. In de tweede periode bleef de thuisploeg collectief sterk presteren en kon Pelt hen nooit meer in de problemen brengen.