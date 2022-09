Isa Humblet uit Maastricht neemt deel aan het vijfde seizoen van Down the road. — © Johannes Timmermans

Voor het vijfde seizoen van het VRT-programma Down the Road trokken presentator Dieter Coppens en begeleidster Saar Pelgrims in mei met zes jongeren met het syndroom van Down drie weken naar Thailand. Onder de kandidaten bevond zich ook de Maastrichtse Isa Humblet (22). “Aan de buitenkant miste ik papa en mama niet, van binnen wel.”