Lotte Kopecky deed vertrouwen op in de Vuelta voor WK in Australië: “Deze koers heeft me deugd gedaan”

Lotte Kopecky sprintte zondag in Madrid naar een tweede plaats in de slotrit van de Challenge by La Vuelta. “Deze vijfdaagse rittenkoers heeft me wel deugd gedaan”, verklaarde ze. “Ik was een beetje verrast door Borghini (die een klein gaatje sloeg), maar uiteindelijk wint Balsamo. Zij is heel snel. Dat weten we allemaal. Ik houd een positief gevoel over aan deze wedstrijd. Dat was wel nodig richting het WK.”

Lotte Kopecky nam wat rust na de Tour de France Femmes en veroverde daarna twee gouden medailles op het EK in München op de piste. “Daarna nam ik opnieuw wat rust, zodat ik wat op adem kon komen. Dus was het een korte opbouwperiode. Deze koers ha ik nodig om wat koersritme in de benen te krijgen. Ik kreeg hier dag na dag het gevoel dat het beter draaide en ik herstelde ook goed. Dat zijn positieve signalen die ik meeneem naar het WK in Australië.”

Er rezen eind augustus wat twijfels over de deelname aan het WK van de Belgische kopvrouw wegens enkele kwaaltjes. “Ik had zelfs al afgezegd voor het WK, omdat ik na het EK voelde dat alles wat tijd nodig had om te herstellen. Drie of vier dagen na mijn beslissing heb ik teruggebeld naar de bondscoach en hem verteld dat ik toch wou gaan. Nu ik deze Vuelta heb gereden, voel ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Het zijn allemaal kleine kwaaltjes waarvan ik hoop dat ze na het seizoen opgelost geraken, niets om je echt zorgen over te maken. Ik weet hoe ik ze op dit moment kan minimaliseren en dat is het voornaamste.”

Kopecky neemt maandag het vliegtuig naar Australië. Niet in businessclass, waarover de voorbije dagen wat te doen was bij de mannen, die plots 8.000 euro moeten betalen voor een enkele reis, in plaats van de eerder gecommuniceerde 3.500 euro voor een heen- en terugreis. “Ik was wel van plan om business te vliegen”, zegt ze. “Maar toen ik hoorde hoe gigantisch de prijzen waren gestegen ben ik daar toch op teruggekomen. Die prijs is echt helemaal boven mijn budget. Dus ik reis op een gewoon stoeltje. Ik ga proberen om zo veel mogelijk te slapen op de vlucht en zie dan wel in welke staat ik arriveer in Australië. Ik vloog in business naar de Spelen in Tokio. Dat werd betaald door het BOIC. En dat was heel fijn. Als je één keer hebt kunnen liggen in een vliegtuig voor een lange vlucht, valt het nu wel wat tegen dat ik weer moet gaat zitten, maar ik ga zeker niet klagen: het zal wel lukken.”