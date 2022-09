Van ‘Operation Spring Tide’ tot ‘Operation Feather’: zo neemt het Verenigd Koninkrijk nog de hele week afscheid van de Queen

Maandag 12 september

Koning Charles III begint de dag met een bezoek aan Westminster Hall, waar leden van het Lagerhuis en het Hogerhuis hun deelneming zullen betuigen.

Vervolgens vliegt hij samen met koningin-gemalin Camilla naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daar trekken ze naar het paleis van Holyroodhouse, waar de kist van koningin Elizabeth II staat. Daarna reist de kist samen met de koning en andere leden van de koninklijke familie in processie naar St Giles’ Cathedral. Het lichaam van de koningin blijft 24 uur lang in die kathedraal zodat het publiek een laatste groet kan brengen.

Koning Charles keert daarna terug naar Holyroodhouse, voor een audiëntie met de Schotse premier Nicola Sturgeon. Hij trekt ook nog naar het Schotse parlement voor een motie van medeleven. ’s Avonds houdt hij een wake met leden van de koninklijke familie in St Giles’ Cathedral.

Britten leggen bloemen ter nagedachtenis van de Queen. — © AFP

Dinsdag 13 september

Prinses Anne, de enige dochter van Elizabeth, vergezelt de kist van haar moeder tijdens de vlucht van Edinburgh naar Londen. Het vliegtuig zou daar aankomen iets voor 19 uur (20 uur Belgische tijd). Vandaar gaat het richting Buckingham Palace.

Charles en Camilla vliegen ondertussen naar Belfast, in Noord-Ierland. Daar bezoeken ze Hillsborough Castle voor een tentoonstelling over de banden van Elizabeth met Noord-Ierland. Ook hier zal Charles politieke leiders ontmoeten. Na een receptie in Hillsborough gaat het duo richting St Anne’s Cathedral voor een gebedsdienst. ’s Avonds keren ze terug naar Londen.

Woensdag 14 september

Woensdag vindt de eerste grote ceremonie plaats in Londen. Elizabeths kist wordt op een onderstel van een kanon en getrokken door paarden vervoerd van Buckingham Palace naar Westminster Hall waar haar lichaam opgebaard wordt. Die processie vindt plaats omstreeks 14 uur (15 uur Belgische tijd) en trekt ongeveer veertig minuten door de stad. Koning Charles zal de processie leiden, vlak achter het rijtuig.

In Westminster Hall komt de kist op een verhoogd platform – een zogenaamd pronkbed – met daarbovenop de kroon, rijksappel en scepter. De aartsbisschop van Canterbury zal een korte dienst houden met de koninklijke familie alvorens de poorten te openen voor het publiek.

Donderdag 15 september

De eerste van vier dagen dat koningin Elizabeth in een gesloten kist opgebaard ligt in Westminster Hall. Er komen later nog details over hoe het publiek een laatste groet kan brengen. In elk geval worden honderden duizenden mensen verwacht. Het beheer van de wachtrijen buiten kreeg de naam ‘Operation Feather’.

Vrijdag 16 september

Koning Charles en Camilla trekken naar Wales. Het bezoek van het koningspaar aan de andere landen binnen het Verenigd Koninkrijk kreeg de naam ‘Operation Spring Tide’. Met Wales heeft Charles alle vier naties afgevinkt. In het parlement krijgt hij een motie van medeleven. Later op de dag volgt hij een dienst in Llandaff Cathedral in hoofdstad Cardiff.

Honderden mensen op weg naar Windsor Castle om hun medeleven te betuigen. — © EPA-EFE

Zaterdag 17 en zondag 18 september

Zaterdag en zondag blijft het lichaam van de Queen opgebaard. Op zondag arriveren staatshoofden en leden van buitenlandse koninklijke families om de begrafenis bij te wonen. Ook Filip en Mathilde zullen aanwezig zijn. Of nog andere leden van de Belgische koninklijke familie komen, is onduidelijk. “Dat zal afhangen van de schikkingen die Londen treft”, zegt een woordvoerder van het paleis.

Maandag 19 september

De dag van de eigenlijke begrafenis. Die vindt plaats in Westminster Abbey om 11 uur plaatselijke tijd (12 uur onze tijd). De kist van de Queen komt opnieuw op een affuit, die volgens The Daily Mail getrokken wordt door matrozen en niet door paarden, gevolgd door leden van de koninklijke familie.

In Westminster Abbey kunnen tweeduizend mensen de dienst volgen. De dienst wordt uitgezonden op televisie en maandag 19 september is voor de gelegenheid uitgeroepen tot feestdag. Er wordt een nationale stilte van twee minuten gehouden.

Na de dienst in Westminster Abbey volgt nog een dienst in St.George’s Chapel in Windsor Castle. De kist zal bijgezet worden in de King George VI memorial chapel, de Queen haar laatste rustplaats.