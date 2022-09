Dilbeek maakt zich op voor volksfeest na Vuelta-triomf Remco Evenepoel: “Hopen dat heel het plein volloopt”

De Vlaams-Brabantse gemeente Dilbeek maakt zich op voor een volksfeestje nu Remco Evenepoel begint aan de slotrit in de Vuelta. Als alles goed gaat, wordt de 22-jarige uit de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal zondagavond in Madrid gekroond tot de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar.

Aan café In De Rustberg, het supporterslokaal van Remco Evenepoel dat vlakbij de woning van zijn ouders ligt, staat een groot scherm waarop die finale rit kan bekeken worden. Zaterdag volgden enkele honderden supporters daar al de laatste bergrit naar Puerto de Navacerrada, waarin Evenepoel zich zo goed als verzekerde van de eindzege.

“Daar waren zeker een 500-tal, mogelijk zelfs een duizendtal mensen”, zegt burgemeester Willy Segers van Dilbeek. “We hebben het plein voor het café nu volledig verkeersvrij gemaakt zodat er nog meer plaats is en er zeker plaats is voor een tweeduizendtal mensen. We hopen dat niet alleen de echte wielerfanaten zich daar laten zien, maar dat het hele plein echt volloopt.”

De kans bestaat dan ook dat het in Dilbeek een lange avond en een korte nacht wordt, maar leerlingen van de lokale school die hoopten op een extra vrije dag maandag, moet burgemeester Segers teleurstellen. “Ik heb al een ludiek filmpje met die vraag gekregen, maar helaas, dat kan niet”, klinkt het. “Dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere scholen. Ik hoop wel dat er in de scholen aandacht is voor en dat hier de komende weken iets mee gedaan wordt.”

© Ingrid Depraetere

© Ingrid Depraetere

© Ingrid Depraetere