Remco Evenepoel vliegt in business class naar WK in Australië: “We maken het hem zo comfortabel mogelijk”

Sven Vanthourenhout vertrekt maandagnamiddag samen met Yves Lampaert vanuit Zaventem richting Dubai. Daar zullen ze Remco Evenepoel treffen, waarna het vliegtuig richting Sydney wordt opgestapt. Evenepoel vliegt trouwens in businessclass. “Voor anderen wordt bekeken wat mogelijk is”, zegt de bondscoach. “Misschien kan Lampaert in Brussel wel een upgrade krijgen. In principe was dit voor iedereen voorzien, maar de prijzen schoten plots enorm de hoogte in. En was het niet meer mogelijk.”

Ook Van Aert vliegt maandag vanuit Canada in business naar Australië. Al moet hij pas binnen twee weken in actie komen in de wegrit. Evenepoel moet zondag al aan de slag in de individuele tijdrit. En dat een week na zijn eindzege in de Vuelta. “Er is altijd gevaar op decompressie, maar Remco is iemand die van zichzelf altijd heel gefocust is”, zegt Vanthourenhout. “Hij wil zijn doelen najagen en het WK is een groot doel. Natuurlijk gaan wij hem zo comfortabel mogelijk aan de start proberen brengen. We zullen hem afschermen en rust geven. Zijn ploeg zal dat trouwens ook na het WK doen. De Vuelta zal veel energie hebben gevergd, dat kan niet anders. Maar ik ben er zeker van dat Remco met volle focus op het WK zal rijden. Of hij nog top zal zijn, weet niemand. Maar hij zal er alles aan doen.”

Jetlag

Vraag is of de lange vlucht richting Australië in de benen zal kruipen. Evenepoel heeft tot zondag ook niet veel tijd om aan de jetlag te wennen. Het is tijdverschil is acht uur. “Dat zal even pijn doen, maar ik voorzie geen problemen”, zegt de bondscoach. “Ik heb uit ervaring al vastgesteld dat toppers ook op dat gebied uitzonderlijk zijn. Vorig jaar werd Wout van Aert gek verklaard om na drie weken Tour een week later de olympische wegrit te rijden. Maar hij was beter dan ooit en pakte zilver. Dus: dat komt wel goed.”