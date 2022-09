Lanaken

Op het Molenweideplein is zondag een deels ontmantelde kluis gevonden. Hoe de loodzware kast daar is beland, blijft vooralsnog een raadsel. De politie is een onderzoek gestart. Of de kluis in verband staat met een crimineel feit, is zeker nog niet duidelijk. Omdat de kist niet doodleuk kan worden weggedragen, zal ze maandag worden opgehaald. mm