Rode trui Remco Evenepoel staat voor slotrit vol festiviteiten in de Vuelta: “Tijd om te genieten van de rit, het podium en het feest achteraf”

Zonder ongelukken wint Remco Evenepoel straks de Ronde van Spanje. Bij aanvang van het slotcriterium in Madrid stond de rode trui de pers nog even te woord. Het besef lijkt er steeds meer te komen dat de Ket van Schepdaal iets bijzonders heeft verwezenlijkt: “Toen ze in mijn oortje riepen dat ik de Vuelta ging winnen, kwamen er heel wat emoties”

“Ik ben heel gelukkig”, klonk het bij Remco Evenepoel voor de start van het slotcriterium in Madrid. De 22-jarige renner van Quick Step-Alpha Vinyl wint straks zonder ongelukken voor het eerst een grote ronde, 44 jaar na Johan De Muynck. “Gisteren hebben we geprobeerd om het al een beetje te vieren, maar vandaag is het echt feest. Gisteren was het nog erg lastig om het te beseffen, maar nu voel je dat iedereen binnen het team aan het genieten is van die eerste zege in een grote ronde. Toen ze in mijn oortje riepen dat ik de Vuelta ging winnen, kwamen er heel wat emoties. Het is echt iets ongelofelijks. Niet alleen voor mij, maar ook voor het land en voor het team.”

Ook in ons land heerste er de afgelopen dagen Remcoorts. “Van al die gekkigheid ga ik weinig meekrijgen, aangezien dat ik meteen naar het WK in Australië vertrek”, aldus Evenepoel. “Maar het is natuurlijk erg leuk om te zien dat heel het land achter mij staat. Dat maakt me een trotse Belg. Het is een heel lange voorbereiding geweest richting deze Vuelta. Al dat harde werk en al die eenzame ritten, zijn het uiteindelijk allemaal waard geweest. Ik ben blij dat al die opofferingen de rode trui hebben opgeleverd. Nu is het tijd om te genieten van de rit, het podium en het feest achteraf.

Geen cava voor Evenepoel

“We gaan in het begin wat genieten op de eerste rij met team. Daarna is het aan de sprinters om het criterium in Madrid te beslechten.” Het team krijgt bij de start traditioneel een glaasje cava aangeboden. “Maar hopelijk is er voor mij iets anders, dan val ik misschien van mijn fiets. Er zal ook wel water of cola zijn dat ik kan drinken”, besluit Evenepoel.