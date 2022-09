Club-huurling Maxim De Cuyper schittert met bondscoach Roberto Martinez in de tribune: “Tegen Anderlecht kan ik net iets meer”

Als we zeggen dat de beste man op het veld in een wedstrijd van Anderlecht een gast van 21 jaar was, dan denkt u spontaan aan de jeugdwerking in Neerpede. We hebben het echter over een jeugdproduct van Club Brugge. Maxim De Cuyper, huurling van de landskampioen, was de grote uitblinker bij Westerlo tegen paars-wit. Roberto Martinez zag vanuit de tribune dat het goed was.

Als sinds zijn achtste voetbalt Maxim De Cuyper bij Club Brugge. Daar zagen ze altijd wel zijn talent, maar oordeelden ze vorig jaar toch dat hij nog niet honderd procent klaar was voor het eerste elftal. En dus verhuurde Club de linkerflankspeler aan Westerlo, dat toen nog in 1B uitkwam. Daar was De Cuyper, die in Brugge nog vastligt tot 2025, vorig seizoen goed voor zes doelpunten en vijf assists. Hij hielp de Kemphanen mee aan de promotie en besloot vervolgens nog een extra jaartje te blijven.

Ook nu Westerlo op het hoogste niveau uitkomt, trekt De Cuyper de lijn gewoon door. Hij is dit seizoen voorlopig duidelijk de beste man bij de Kemphanen. Tegen Anderlecht was hij weergaloos. En dat zeggen we niet alleen omdat hij twee assists afleverde, maar vooral omdat er van hem vanop zijn linkerflank een constante dreiging uitging. Bij paars-wit zagen ze sterretjes. “Tegen Anderlecht kan ik net iets meer”, zei hij na afloop al lachend. “Nee, het is leuk dat ik bij de twee doelpunten betrokken was, maar ik ben vooral blij voor de groep.”

De Cuyper voetbalde tegen Anderlecht onbevangen en ongeremd. “Stress heb ik nooit, ook niet tegen Anderlecht”, zei hij na afloop. “Ik voetbal gewoon graag en hoop dat je dat kan zien op het veld.” Zeg dat wel.

Feest in kleedkamer

Wie ongetwijfeld ook gezien heeft dat De Cuyper graag voetbalt, is bondscoach Roberto Martinez, die in de tribune zat in het Kuipje. “Ah, dat wist ik niet”, zei de Westerlo-uitblinker over de aanwezigheid van de bondscoach. “Het doet er uiteindelijk niet toe, het belangrijkste is deze mooie overwinning. Het lijkt me heel vroeg om te beweren dat ik in aanmerking kom voor de Rode Duivels. Stapje per stapje. Laat ons hopen dat ik op termijn wel de nationale ploeg haal. Dat is het mooiste wat er is.”

Het feestje in de Westerlo-kleedkamer klonk na de wedstrijd bijzonder luid. “De ontlading was enorm en dit doet de groep deugd”, zei de Cuyper. “We hadden eerder in het seizoen al meer punten verdiend. Het was een terechte overwinning. We hadden de betere kansen en stonden ook goed in blok, waardoor we weinig weggaven. Alles klopte. We hadden het nog vroeger kunnen afmaken, want we hadden al twee honderprocentkansen, maar ze kwamen terug in de wedstrijd. Gelukkig maakten we het alsnog af”, besloot de linkerflankspeler.