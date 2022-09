Dames DHC Overpelt bevestigen tegen landskampioen Visé

De Limburgse dames moesten wel even achtervolgen, maar de achterstand werd nooit groter dan twee doelpunten. Ibe Pellens en Imke Gijbels keerden de rollen in de slotfase helemaal om. Lara Hermans was met elf doelpunten beste afwerkster bij DHCO.

Hubo Handbal liet tegen Gent de eerste zege van het seizoen optekenen. De basis voor de zege werd gelegd in de eerste helft (18-6). Charlotte Castermans (8) en Maxime Gödden (7) waren goed bij schot.