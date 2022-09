Ontroostbare familie moet lijdzaam toezien hoe woning wordt meegesleurd door rivier tijdens doortocht tyfoon

De doortocht van tyfoon Inday had vrijdag dramatische gevolgen in de Filipijnse stad Cebu. Nadat een rivier buiten zijn oevers trad, ontstond er een overstroming die veel materiële schade berokkende. Zo valt op amateurbeelden onder meer te zien hoe een woning werd meegesleurd door de sterke modderstroom, terwijl een ontroostbare familie enkel machteloos kan toekijken. Ook verschillende andere huizen in het gebied werden vernield door het natuurgeweld. Er vielen geen gewonden.