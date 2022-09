Bocholt demonstreert tegen kampioen Visé

Zaterdag demonstreerde Sezoens Achilles Bocholt. Zeker in de eerste helft waren de Limburgers heer en meester. Visé wekte even de indruk mee te kunnen, 2-2 (5’), maar daarna was het al Bocholt wat de klok sloeg. Claessens was baas op de cirkel, Winters verdeelde en heerste in het centrum, Van Criekinge was niet af te stoppen op de tegenaanval en als dat nog niet voldoende was, stopte Leroy ook nog twee strafworpen. Visé zat bij een 18-7-stand halverwege in de hoek waar de klappen vielen. “Een statement hebben we niet gemaakt”, gaf coach Luc Boiten meteen aan. “Maar we speelden een goede partij en op dit resultaat kunnen we verder bouwen. Ik heb de ploeg nog niet waar ik ze hebben wil. Er zijn voldoende werkpunten, zoals nieuwe spelers die we verder moeten inpassen, maar het voelt allemaal goed. Het is fijn werken in Bocholt met een sterke en ambitieuze groep.”

Spooren wurmt zich voorbij Destexhe. — © Dick Demey

De thuisploeg haalde na rust niet meer het niveau van in de eerste helft. In verdediging was het net iets minder, de scherpte in aanval was er niet meer, maar de zege kwam op geen enkel moment in het gedrang. Tot slot lieten Jaeken, Ceyssens en Gijbels sterke invalbeurten optekenen. “Topwedstrijd van ons”, vond Wout Winters. “We grepen Visé meteen bij de keel, sloegen vroeg in de wedstrijd een kloof en lieten de tegenstander niet meer in de mach komen. Dat was een week geleden in Volendam anders.”

Roelandts gaat voorbij Nguema. — © Dick Demey

Donderdag Hurry Up

Omdat Hurry Up volgend weekend Europees aan de bak moet wordt de wedstrijd van de derde speeldag in de BENE-League tussen Bocholt en Hurry Up donderdag 15 september (20.15 uur) afgewerkt.