Annemiek van Vleuten richt vizier nu op WK na hattrick in de drie grote rondes: “Ik reis met vertrouwen af naar Australië”

Na winst in de Giro en de Tour heeft Annemiek van Vleuten nu ook de eindzege beet in de Vuelta. “Dit was al een geweldig seizoen, met ook nog Luik en de Omloop”, vertelde de 39-jarige Nederlandse na de slotrit in Madrid. “Het zal pas doordringen komende winter, want nu denk ik alweer aan het WK.”

Annemiek van Vleuten was ook in de Vuelta voor vrouwen de laureate. Eerder op het seizoen won ze ook al de Giro en de Tour. Een straffe prestatie. “Maar tijdens het seizoen zelf is er nooit veel tijd om dingen te laten bezinken. Je denkt altijd meteen aan een nieuw doel en dat doe ik nu ook. Het was wel een geweldige wedstrijd, vooral omdat we de hele week een knappe teamprestatie hebben geleverd.”

“De eerste twee dagen waren erg leuk. Te beginnen met de ploegentijdrit en op de tweede dag was er de koninginnenrit waarin ik de leiderstrui nam en de ploeg heel knap werk voor me leverde. Maar toen was de eindwinst nog niet binnen, mijn ploegmaten moesten stevig aan de bak om mijn trui te verdedigen zaterdag, nadat Anna Kiesenhofer in de aanval ging en een grote kloof sloeg.”

De Nederlandse tankte vertrouwen voor het WK in Australië. Zondag in de vroege vooravond al vliegt ze naar Sydney. “Na vijf weken zonder competitie tast je toch altijd een beetje in het duister over je vorm, maar ik merkte in die koninginnenrit dat het met de vorm goed zit en dat ik met vertrouwen mag afreizen naar Australië. Ik heb hier ook drie dagen nog wat bijgetraind, dat kan zeker geen kwaad met het oog op het WK.”