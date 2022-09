Britten hebben het maar over één ding: “Harry en William zijn broers, die trek je niet zomaar uit elkaar”

“Peace for gran”, kopt Sunday People. “All 4 one”, aldus The Sun on Sunday. Zelfs de gedegen Sunday Times heeft William en Harry op hun front gezet. “Warring Windsors’ akward truce to honour the Queen”. Vrij vertaald: “Windsors in oorlog, maar sluiten ongemakkelijke vrede om Queen te eren.” En ook bij de mensen die zich verzamelen aan Buckingham Palace rolt de opmerkelijke passage van de broers over de tongen.