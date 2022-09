DéFi: “Regering moet stoppen met pingpong spelen over energie”

DéFI-voorzitter François De Smet heeft zondag tijdens de Zomeruniversiteit van zijn partij in Waver een oproep gedaan aan de regeringspartijen en bredere politieke wereld om na te denken over een energieplan voor de komende 25 jaar. De regering moet volgens hem de komende dagen ook in actie komen en mag zich daarbij niet verschuilen achter het Overlegcomité of de Europese Unie. “Dit kan niet blijven duren... Deze pingpongwedstrijd van goede bedoelingen zonder echte actie is ondraaglijk”, zo zei de DéFI-voorzitter.

De Smet toonde zich kritisch over een aantal pistes die de voorbije dagen zijn opgedoken als mogelijke maatregelen in de strijd tegen de stijgende prijzen. Hij verwees naar het voorbeeld van het uitstel van de aflossing van hypothecaire kredieten. “Aan gezinnen, die geconfronteerd worden met facturen van 8.000 euro per jaar, zeggen dat ze hun rekeningen kunnen spreiden of dat ze enkele aflossingen van hun hypothecair krediet kunnen uitstellen, dat is een soort van zelfverloochening”, aldus De Smet.

Volgens de DéFI-voorzitter is het een goede zaak als de Europese Commissie een prijsplafond op gas zou invoeren, maar dat ontslaat de Belgische regering volgens hem niet om in te grijpen op de elektriciteitsprijs. Daar kan de regering voor gewone consumenten meteen een plafond instellen, bijvoorbeeld voor een normaal verbruik. Dat kan België volgens DéFI perfect zelf beslissen zoals ook andere landen al hebben gedaan.

“We hebben deze week een oplossing nodig. Wekenlang hebben we bevoegde ministers gehoord die dingen vragen of eisen, maar er is nog geen enkele beslissing met een impact op de factuur zelf. Het is hoog tijd om in te grijpen”, aldus De Smet.