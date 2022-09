Eden Hazard was onzichtbaar, maar Real Madrid domineert en ziet Valverde doelpunt van het weekend scoren met gekke run

Real Madrid heeft zondag op de vijfde speeldag in La Liga haar maximum kunnen behouden. De kampioen won met 4-1 van Mallorca. Diep in de spits bij de Madrilenen stond Eden Hazard. Hij was de vervanger van de geblesseerde Karim Benzema. Het was voor de Rode Duivel liefst 231 dagen geleden dat hij nog eens mocht starten van coach Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois stond zoals gewoonlijk in doel.

Real was baas in de beginfase in het Santiago Bernabeustadion, maar het openingsdoelpunt viel aan de overkant. Vedat Muriqi (35.), die deze zomer even in beeld was bij Club Brugge, kopte een vrijschop aan de tweede paal voorbij Courtois. De thuisploeg moest niet lang wachten op de gelijkmaker. Federico Valverde (45.+3) begon nog op eigen helft aan zijn rush en werkte die op een geweldige manier af met een schot in de winkelhaak, 1-1.

Eden Hazard mocht na een onopvallende wedstrijd na een uur gaan rusten. Dinsdag speelde hij in de Champions League tegen Celtic ook exact een uur, nadat hij na een halfuur de geblesseerde Benzema was komen vervangen.

Het was in de tweede helft lange tijd zoeken voor de Koninklijke, maar Vinicius Junior brak twintig minuten voor tijd de ban. De Braziliaan tikte de bal, na een knappe actie van zijn landgenoot Rodrygo, tegen de netten. Mallorca had geen reactie meer in huis. Uitblinker Rodrygo (89.) en Rudiger (90.+3) zorgden in het slot voor de zware 4-1 cijfers.

In de stand blijft Real Madrid zonder fout op kop in La Liga met 15/15. Mallorca staat op de dertiende plaats met vijf punten.