Tien uur voor de finish staan oma en opa Evenepoel al aan het podium: “Anders krijgen we Remco niet te zien”

Zondag rond het middaguur, spotten we de oma en opa van Remco Evenepoel op de stoep in Madrid. Liliane (69) en Eduard (72) Van Eeckhout staan achter de balustrade op het parcours, met zicht op het podium waar hun kleinzoon vanavond gehuldigd wordt. Maar daar moeten ze nog meer dan acht uur op wachten. “En we staan hier al twee uur”, zegt Liliane. “Maar ik heb een A4-papiertje mee om op te gaan zitten als ik moe word.”