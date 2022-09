Flip Kowlier en Katrien Vanderlinden getrouwd

Zanger Flip Kowlier (45) stapte afgelopen weekend in het huwelijksbootje met art director Katrien Vanderlinden (34). Het gaat snel voor het koppel, dat in juni hun verloving bekendmaakte via Instagram.

Via datzelfde Instagram verschenen zondag foto’s van het trouwfeest. “De vrouw van mijn leven is getrouwd, en niet met mij”, schreef een collega van Vanderlinden grappend bij een beeld van het koppel op de dansvloer. Vanderlinden bevestigt ons het nieuws.

Ook dat de twee een koppel waren, raakte bekend via Instagram. Kowlier plaatste in februari, zonder veel poespas, een foto van hen twee op restaurant. “Wat een leven”, schreef hij er toen bij. Ook het nieuws over hun nakende huwelijk hielden ze simpel met een nuchtere “Bon, wij gaan dus trouwen.” Vanderlinden had in het verleden een relatie met presentator Steven Van Herreweghe (44). Zij hebben twee kinderen samen: Lenni en Flinn.