Spagaatfinish Bart Swings in marathon onvoldoende voor titel op EK skeeleren na achtervolgingsrace

De spagaatfinish van Bart Swings was op de laatste dag van de Europese kampioenschappen skeeleren in het Italiaanse L’Aquila niet voldoende om de titel op de marathon te veroveren. Na een fascinerende wedstrijd was de Fransman Martin Ferrié Swings in de eindsprint te snel af. De Duitser Felix Rijhnen werd derde.

Een inhaalrace van Swings werd net niet bekroond. Lang leek het kampioenschap te gaan naar één van de skaters uit een kopgroep van vijf, waarin Jason Suttels een kanshebber was. De groep, waarin Rijhnen - ploegmaat van Swings en Suttels - veel werk verrichtte, was al na dertien kilometer ontstaan. De maximale voorsprong bedroeg 1 minuut en tien seconden.

Het gezelschap kreeg van de sterke Swings volledige vrijheid. Bekwaam stopte de man die dit toernooi al drie titels won, het peloton met Italiaanse titelkandidaten af. Andere skaters hadden er geen belang bij de koplopers te achterhalen.

Pas in de laatste ronden maakte Swings in gezelschap van de Fransman Timothy Loubineaud serieus werk van de achtervolging, die tot de tweede plaats leidde. Vier kilometer voor de streep was het verschil nog een halve minuut. Suttels, deze week goed voor één titel, eindigde als zesde.

Veertien keer eremetaal

Bij de vrouwen eindigde Fran Vanhoutte als tiende. De titel ging verrassend naar de Nederlandse Lianne van Loon, die in de eindsprint de favorieten uit Frankrijk aftroefde. Marie Dupuy en Marine Lefeuvre werden tweede en derde. Naast Vanhoutte hadden Anke Vos en Jorun Geerts zich tijdens de race herhaaldelijk in de top tien laten zien.

Het parcours van de marathon bestond uit een tamelijk lastige ronde van 2200 meter met een klimmetje, die negentien keer moest worden afgelegd. De meeste skaters kenden het traject omdat er jaarlijks een internationale wedstrijd wordt gereden.

De Belgische skaters verzamelden tijdens de Europese kampioenschappen veertien medailles: vier keer goud, acht keer zilver en twee keer brons. Dat is twee plakken meer dan een jaar geleden in Portugal, toen Bart Swings niet meedeed. De medaillespiegel wordt gedomineerd door Italië en Frankrijk, die de absolute meerderheid van de ereprijzen behaalden. Achter Spanje en Portugal bezet België de vijfde plaats in het officieuze landenklassement.