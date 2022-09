Dilsen-Stokkem

Op de Oude Baan in Lanklaar is zaterdag een inbraak in een bergruimte van de plaatselijke voetbalclub ontdekt. Er werden netten met voetballen meegenomen. Even verderop, op een ander voetbalveld, werd een van de gestolen netten teruggevonden. De politie stelde een pv op. mm