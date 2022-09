De Belgian Lions verlieten zondag met opgeheven hoofd het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn. Tegen Europees kampioen Slovenië met NBA superster Luka Doncic hing een stond lang in de lucht, maar kraakten de Lions in het slot. “We hebben ons getoond aan de wereld. We hebben talent, zijn een multicultureel land en moeten nu vooral blijven opleiden,” zei bondscoach Dario Gjergja.