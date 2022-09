Elisa Balsamo wint met overmacht de sprint in Madrid, Annemiek van Vleuten scoort hattrick met na Giro en Tour nu ook eindzege in Vuelta

Onze landgenote Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om de Ceratizit Challenge, zeg maar de Vuelta voor vrouwen, te beëindigen met een overwinning. In de slotrit, net zoals bij de mannen vanavond een criterium in de hoofdstad, kwam ze in de sprint duidelijk te kort tegen Elisa Balsamo. De wereldkampioene won voor Kopecky en haar landgenote Marta Bastianelli.

96 kilometer rondjes draaien, dat was de opdracht van de dames in Madrid. De vroege vlucht werd gekleurd door vier dames: Karlijn Achtereekte, Sara Poidevin, Sandra Alonso en Nina Buijsman. Het peloton liet begaan, maar de voorsprong liep nooit hoog op en in de laatste 10 km werden de vluchters gegrepen. Het was wachten op de sprint en ondanks nog enkele late uitvallen kwam die verwachte krachtmeting tussen de snelle dames er. SD Worx knapte heel wat werk op voor Lotte Kopecky, maar ze kwam misschien iets te vroeg op kop. Trek-Segafredo verraste met Elisa Longo Borghini. Ze nam plots enkele lengtes, waardoor de sprint al vroeg begon. Het was evenwel haar ploegmate Balsamo die naar de zege sprintte, voor Kopecky.

Een mooier afscheid bestaat haast niet. De Italiaanse Elisa Balsamo van Trek-Segafredo heeft haar laatste koers in de regenboogtrui gewonnen. De jonge Italiaanse bewijst nog maar eens dat ze een van de snelste rensters is in het peloton, maar het WK-parcours in het Australische Wollongong is voor haar te zwaar om haar titel te kunnen verlengen.

De eindzege Ceratizit Challenge by La Vuelta gaat naar de Nederlandse Annemiek van Vleuten. De renster van Movistar domineerde de ronde en hield makkelijk stand. Na de Giro en de Tour de France Femmes schrijft ze nu ook de derde grote wielerronde van het jaar op haar naam. Al in de eerste etappe reed ze de tegenstand bergop op een hoopje en nadien kwam haar eindzege geen ogenblik meer in het gedrang.