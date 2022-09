Nog even zonnig maar vanaf dinsdag lijkt herfst in aantocht

Zondag blijft het overal droog met, na het optrekken van het laatste ochtendgrijs, afwisselend opklaringen en stapelwolken. In de Ardennen kan de bewolking nog tijdelijk hardnekkiger zijn maar stilaan komen er daar ook opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen.

Maandag wordt het vrij mooi met zonnige perioden en hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 24 of 25 graden elders. Maandagavond is het lichtbewolkt, maar in de loop van de avond en nacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen en op het einde van de nacht kan er al wat lichte neerslag vallen in het westen van het land.

Dinsdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met regen. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.

Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met regen en buien die pittig kunnen worden en gepaard kunnen gaan met onweer, vooral over het zuiden van het land. Er moet rekening gehouden worden met veel neerslag. Naar verwachting gaan de neerslagzones over ons land golven tussen dinsdagmiddag en woensdagavond en in dat geval kan er gemakkelijk meer dan 40 mm regen vallen in sommige regio’s. De maxima liggen tussen 16 en 22 graden.

Donderdag wordt het, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs, vaak bewolkt met soms wat zon. Een buitje is mogelijk. Het wordt 15 tot 20 graden. Vrijdag is het erg wisselvallig en vallen er soms intense buien die onweerachtig kunnen zijn.