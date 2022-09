Wie wordt de nieuwe prins van het tennis? Jonkies Casper Ruud en Carlos Alcaraz strijden in US Open-finale om allereerste Grand Slam … en de nummer 1-positie

Zondagavond strijden de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud in New York voor de grootste triomf uit hun nog jonge carrière. In de finale van de US Open nemen ze het tegen mekaar op. De winnaar wacht een dubbele beloning: een eerste Grand Slam en de leidersplaats op de wereldranglijst. Het duel wordt door de hele tenniswereld met argusogen gevolgd.