19-jarige vecht nog steeds voor zijn leven na gewelddadige overval tijdens avondje uit: “De kans is heel klein dat mijn zoon het haalt”

De jongeman van 19 jaar uit Sint-Niklaas die in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer werd van een gewelddadige overval, vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis. “Zijn schedel is op drie plaatsen gebroken. Volgens de dokters is de kans klein dat hij het haalt”, vertelt zijn aangeslagen vader.

De feiten speelden zich af achter de Sint-Nicolaaskerk rond 4 uur zaterdagochtend. Op camerabeelden was te zien hoe Cuwan Akbabatunguz (19), een jongeman van Belgisch-Nederlands origine, door twee anderen werd aangevallen. Het slachtoffer kreeg een vuistslag en viel met zijn hoofd tegen een metalen fietsenstalling. “Op de beelden was ook te zien dat er door een van de verdachten iets weggenomen werd van het slachtoffer terwijl de jongeman uit Sint-Niklaas roerloos op de grond lag”, klonk het bij het parket.

Wat er precies gebeurd is voor het incident is nog niet duidelijk. Cuwan was die avond uit geweest met een paar vrienden. “Hij wou een avondje gaan stappen en ik gaf hem 40 euro mee. Hij vertrok rond 23 uur”, vertelt zijn vader. “’s Ochtends kreeg ik dan plots telefoon van de politie dat ik snel naar het ziekenhuis moest komen. Daar kreeg ik te horen dat hij het slachtoffer werd van een overval maar hij had alles nog op zak, enkel zijn bankkaart vinden we niet. Mijn zoon liep bij de aanval een complexe schedelbreuk op en verkeert momenteel in kritieke toestand. Volgens de dokters is de kans klein dat hij het haalt. Dokters doen hun beste om de zwelling van de hersenen te verhelpen maar tot nu slagen ze hier niet in. Er is niet veel hoop meer.”

Verdachte opgepakt

Intussen laat het parket van Oost-Vlaanderen weten dat er al één verdachte opgepakt werd. Het gaat om een 18-jarige zonder gekende verblijfplaats in ons land. De tweede verdachte is nog niet geïdentificeerd.