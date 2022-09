Klaar voor die ultieme triomftocht, ook fiets van Remco Evenepoel nu eindelijk helemaal in het rood: “My little baby”

De voorbije weken moest rode trui Remco Evenepoel de ritten nog op een normale Specialized afwerken, weliswaar met enkele rode accenten, maar nu is de ploeg eindelijk zeker van de eindoverwinning. Daarom wordt zijn fiets voor de laatste rit - een korte sprintrit in Madrid - toch nog helemaal in een rood jasje gestoken. En of Evenepoel er blij mee is: