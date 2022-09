Remco Evenepoel glundert: “Ongelooflijk, nu sta ik op de foto met mijn twee idolen”

Remco Evenepoel beleefde een intense rollercoaster de voorbije drie weken in de Vuelta, maar de kers op de taart kwam er zaterdag. Finisht hij zondagavond in Madrid, dan mag hij zich eindwinnaar noemen van de Vuelta. Na afloop waren er heel wat felicitaties en niet alleen van zijn eigen ploegmaten. “Ongelooflijk, ik sta nu op de foto met mijn twee idolen”, sprak Evenepoel.

Alejandro Valverde was vol lof over Evenepoel na afloop. Beide renners spraken elkaar in de coulissen van het podium, waar de veteraan gehuldigd werd omwille van zijn carrière. En er werd ook een foto genomen voor de geschiedenisboeken. Wat later, na alle interviews en onderweg naar het persmoment, passeerde Evenepoel ook Alberto Contador, die hem vroeg om even te stoppen. Beide heren sloegen een praatje, Contador gaf hem nog wat tips en hij vroeg ook om een selfie. “Wacht, dan moet het wel zonder mondmasker”, repliceerde Evenepoel. En de selfie werd vervolgens een portret, genomen door de entourage en enkele omstaanders. “Straf hé, nu heb ik foto’s met mijn twee idolen’, glunderde Evenepoel.

“Alberto Contador was mijn grote idool. Ik vind het bijzonder dat ik hem net heb ontmoet en hij zulke mooie woorden voor me had. Ik had ook nog andere idolen: Chris Froome, Alejandro Valverde, Philippe Gilbert. Het is speciaal dat mijn overwinningen dit jaar samenvallen met het pensioen van een aantal renners voor wie ik veel bewondering heb. Mijn zege in Luik-Bastenaken-Luik viel samen met de laatste editie van Philippe Gilbert. Ik won voor de tweede keer San Sebastian terwijl het de laatste deelname was van Valverde en nu win ik de Vuelta tijdens de laatste passage van Valverde en Nibali. Ik vind dat echt bijzonder, een grote eer zelfs dat ik dit allemaal kan realiseren in het bijzijn van mijn idolen.”