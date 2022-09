Jan Vertonghen loopt lichte kuitblessure op en mist duel met Westerlo

Kersvers Anderlechtverdediger en Rode Duivel Jan Vertonghen (35) liep voorafgaand aan de wedstrijd in en tegen Westerlo een lichte blessure op. Vertonghen zou last hebben van zijn kuit en blijft zondag preventief aan de kant. De verdediger is door zijn blessure ook niet mee afgereisd naar het Kuipke. Het is afwachten hoe ernstig de blessure is. De nieuwe Rode Duivel van Westerlo, Nacer Chadli, komt wel aan de aftrap.