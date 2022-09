Eden Hazard krijgt pijnlijke quotering van Madrileense huiskrant na ontgoochelende wedstrijd: “Wissel was geen verrassing”

Eden Hazard is de kop van jut in de Spaanse pers na een teleurstellend optreden tegen Mallorca. De Rode Duivel mocht na 231 zonder basisplaats nog eens aan de wedstrijd beginnen bij Real Madrid, maar kon zich niet in de kijker spelen.

Dat Hazard in de basis stond bij de Koninklijke, was al heel wat dagen geleden, 231 om precies te zijn. In januari stond hij in de basis tegen Elche, maar daar bleef het bij voor de Belg. Coach Carlo Ancelotti loofde Hazard eerder deze week voor zijn prestatie in de Champions League (een invalbeurt tegen Celtic) en beloofde hem te belonen met een basisplaats dit weekend. De Italiaan hield woord en zette onze landgenoot in zijn basiself tegen Mallorca.

Hazard startte tegen Mallorca als zogeheten ‘valse negen’, een positie waarop hij ook bij Chelsea een aantal keer speelde. Tegen Celtic scoorde hij meteen, iets wat hem vorig seizoen in geen enkele match van LaLiga of in de Champions League.

Tegen Mallorca liep het echter minder voor onze landgenoot. Hazard speelde een onzichtbare wedstrijd en werd na een uur naar de kant gehaald voor Luka Modric. Een prestatie die vooral in de Spaanse pers tot kritiek leidde.

Marca kende geen genade met Hazard en gaf onze landgenoot nul sterren voor zijn prestatie: “Het valt niet te ontkennen dat hij de bal zocht, maar dat was altijd te ver van het doel om gevaarlijk te zijn. Het hoogtepunt van de Belg was een val waarbij een penalty werd gevraagd, al was het meer hij die het contact zocht.”

Ook Goal was niet mals voor onze landgenoot. “Hazard stond voor het eerst sinds januari weer in de basiself nadat hij vorige keer indruk maakte tegen Celtic met een doelpunt vanaf de bank in de Champions League. Het bezoek van Mallorca, dat vorig seizoen met 6-1 werd verslagen, leek de uitgelezen kans voor Hazard om te schitteren, maar de wedstrijd ging grotendeels aan hem voorbij. Aan inzet ontbrak het Hazard niet, maar tot gevaar leidde dat niet. Het was geen echte verrassing dat hij vlak voor het uur gewisseld werd.”