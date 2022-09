KV Oostende koestert zijn derde driepunter. Na een verdiende zege mag KV Oostende opnieuw in de ruime middenmoot naar adem happen terwijl Eupen blijft flirten met de zone van de rode lantaarn. Eén doelpunt van Bätzner vroeg na de rust besliste over wel en wee in een zespuntenmatch die drie heel verschillende delen kende.