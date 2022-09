Viervoudig kampioen en All Star Manu Ginobili opgenomen in NBA Hall of Fame

De 45-jarige Argentijn Manu Ginobili, viervoudig NBA-kampioen met de San Antonio Spurs tussen 2003 en 2014 en winnaar van de olympische gouden medaille met Argentinië op de Spelen van Athene in 2004, is zaterdag opgenomen in de Hall of Fame van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

Ginobili heeft in 16 jaar (2002-2018) in de NBA, met de Spurs, slechts een ploeg vertegenwoordigd. “Ik ben niet hier omdat ik heel speciaal was, maar omdat ik deel uitmaakte van twee van de grootste ploegen in de jaren 2000, San Antonio en Argentinië”, vertelde een wel zeer bescheiden 45-jarige Ginobili in zijn inhuldigingsspeech in Springfield (Massachusetts). Voorafgaand aan de inhuldiging bedankte de Argentijn zijn ex-ploeg nog eens op Twitter.

© AP

De tweevoudige All Star vormde bij San Antonio een toptrio met center Tim Duncan en spelmaker Tony Parker, die in 2003, 2005, 2007 en 2014 de NBA-titel veroverden onder coach Gregg Popovich.

Ook zes andere grootheden uit de basketwereld werden zaterdag opgenomen in de Hall of Fame: Tim Hardaway, voormalig WNBA-speelsters Swin Cash en Lindsay Whalen en de coaches George Karl, Del Harris en Marianne Stanley.