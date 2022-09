Zo verken je de natuur rond De Vossemeren (mét ezel)

Dit weekend opende een 2,7 km lang natuurbelevingspad in Center Parcs De Vossemeren. Het initiatief komt van Jean Henckens, de Limburgse huisbioloog van Center Parcs. “Je kan het alleen of onder begeleiding van onze rangers verkennen.”

Met het pad dat als naam Nature Trail kreeg, wil Henckens de hele familie een bijzondere ervaring bieden. “Bewustwording van de omgeving en prikkeling van al je zintuigen, dat zal het hele jaar door centraal staan”, klinkt het enthousiast. “Voor Center Parcs is deze activiteiten erg belangrijk, want zo kunnen we onze gasten iets blijvends meegeven waar ze na 10 jaar nog steeds aan terug denken. Dit idee heb ik jaren geleden al eens bedacht. Alle parken bieden unieke stukjes natuur waar je normaal gesproken achteloos aan voorbij kunt lopen. Door deze gratis activiteit aan te bieden willen we de natuurlijke rijkdom van onze parken tonen aan onze gasten, en ze laten nadenken over hoe onze relatie met de natuur is en vroeger was.”

Ezels

Onderweg worden de wandelaars vergezeld door een Center Parcs-ranger die het park en de natuur door en door kent. De Nature Trail kan je ook zonder begeleiding verkennen dankzij de bewegwijzering op de bomen en de totems. “Op een wandeling met ranger lopen Otto en Rutger, twee mini ezels, mee. Ezels zijn van nature nomaden en vergezellen mensen graag omdat ze dol zijn op afwisseling en op het verkennen van de wereld.” De officiële opening gebeurde in het bijzijn van onder andere Bob Nijs, burgemeester van Lommel en Igor Philtjens, gedeputeerde voor Toerisme van de provincie Limburg. Samen met Jean Henkens plantten ze symbolisch enkele unieke bloembollen.